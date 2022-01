Cuidado al conducir durante clima invernal

Charlotte, NC.- La recomendación es evitar las carreteras pero si usted está en la necesidad de salir de su casa durante el clima invernal en Carolina del Norte es importante que mantenga cuidado al conducir.

Se espera que la nieve, el aguanieve, la lluvia helada y el hielo causen impactos significativos en las regiones central y este del estado.

El cuidado al conducir es fundamental para evitar accidentes. El gobernador Roy Cooper declaró estado de emergencia por segunda vez en una semana.

Se espera que esta nueva tormenta traiga varias pulgadas de nieve desde el noreste del Triángulo hacia la costa, y hasta media pulgada de acumulación de hielo en los condados del sureste.

Los conductores deben permanecer atentos al hielo negro el viernes por la mañana, especialmente en puentes, pasos elevados, áreas sombreadas y carriles de giro.

El hielo negro suele ser el resultado de la fusión del hielo y la nieve que se vuelve a congelar en finas capas.

For the Triangle area and eastward, please avoid driving unless absolutely necessary. Already a couple incidents this morning.

👉 See water, think ice.

Road conditions ➡️ https://t.co/AGDVnBcrXk#ncwx pic.twitter.com/PMRTnXxjmg

— NCDOT (@NCDOT) January 21, 2022