Debido al COVID-19 falleció oficial hispano

Charlotte, NC.- Julio Herrera, un oficial hispano con 28 años de experiencia en el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, falleció debido a complicaciones vinculadas al COVID-19.

«Es con un corazón pesado que comparto con nuestra familia de CLT el fallecimiento del Ofc. Julio Herrera», tuiteó el martes por la mañana el jefe policial Johnny Jennings.

Jennings, sin embargo, no especificó la causa de muerte. Una publicación en Twitter del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg decía «Descansa tranquilo, hermano».

Pero en un post de Facebook, la viuda de Herrera, Beth Gilbert Herrera, dijo que el oficial hispano había «estado luchando contra el COVID durante unas tres semanas».

You are dearly missed. Thank you for everything Officer Herrera! The AK Community will always remember your impact. pic.twitter.com/MqUvADijoc

— Ardrey Kell HS (@ArdreyKellHS) October 5, 2021