Cooper inauguró primera escuela con nombre latino en NC

High Point, NC.- El gobernador Roy Cooper inauguró la Sylvia Mendez Newcomers School, la primera escuela con nombre latino en Carolina del Norte.

La escuela para estudiantes recién llegados atenderá a niños inmigrantes y refugiados en High Point.

La institución lleva su nombre en honor a Sylvia Mendez quien jugó un papel crucial en poner fin a la educación segregada. En su infancia, fue rechazada en una escuela en California «solo para blancos», lo que llevó a sus padres y la comunidad hispana a presentar una demanda que significó un gran paso para el fin a la segregación.

Durante el acto el gobernador destacó que escuelas como la nueva Sylvia Mendez Newcomers son lo correcto y lo más inteligente, señaló un comunicado.

#BetterTogetherGCS | And just like that, the Sylvia Mendez Newcomers School is open! @NC_Governor 🎉 pic.twitter.com/gvayTEfhE5

— Guilford Co. Schools (@GCSchoolsNC) October 4, 2023