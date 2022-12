Charlotte, NC.- StarMed Healthcare incorpora consultas gratuitas de telemedicina para pacientes sin seguro, un beneficio que ayudará a expandir los servicios de tratamiento de COVID-19 en Carolina del Norte.

La red de clínicas está colaborando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) como parte de los esfuerzos para brindar atención a personas que han resultado positivo en la prueba de COVID-19, con opciones de tratamiento sin costo alguno para el paciente. Este tratamiento puede disminuir el riesgo de hospitalización y muerte hasta un 90%.

Las consultas virtuales gratuitas beneficiarán a personas sin seguro o que tienen una cobertura insuficiente, señala un comunicado de StarMed Healthcare enviado a Progreso Hispano News.

No se requiere ni comprobante de seguro médico ni identificación con foto emitida por el gobierno para recibir este servicio. Si tiene seguro médico, StarMed Healthcare facturará a su seguro y el NCDHHS pagará cualquier saldo pendiente. Si no tiene seguro, no se le cobrará por su cita.

El programa de telesalud durará desde mediados de diciembre hasta que se agoten los fondos, lo cual se anticipa ocurrir a mediados de marzo.

Consultas gratuitas de telemedicina

Las consultas gratuitas de telemedicina funcionan de la siguiente manera, según el comunicado de StarMed Healthcare:

Los pacientes que han dado resultado positivo en la prueba de COVID-19, ya sea en casa o en el consultorio médico, se registrarán para una consulta gratuita de telemedicina en starmed.care/nc o pueden llamar al 704-941-6000 los siete días de la semana de 9 am a 7 pm.

Si el paciente cumple con los criterios de elegibilidad para recibir el tratamiento, StarMed podrá ofrecerle las pastillas antivirales contra el COVID-19 en su clínica de Charlotte, enviarle una receta a la farmacia deseada del paciente o pedir que se mande el medicamento por correo al domicilio del paciente para el día siguiente. Las pastillas antivirales serán el tratamiento ofrecido. Si el paciente no califica para el tratamiento antiviral, también se le podrá ofrecer otros tratamientos alternativos.

Las pastillas antivirales están disponibles sin costo alguno para el paciente.

“Nuestro objetivo es servir a toda la comunidad, especialmente a aquellos que no tienen acceso o recursos para los servicios médicos que necesitan”, expresó Michael Estramonte, presidente y fundador de Starmount Healthcare Management.

El secretario del NCDHHS, Kody H. Kinsley, comentó que el programa funciona como un puente temporal para atender a muchos pacientes en comunidades rurales e históricamente marginadas, pero aun así se necesitan inversiones a largo plazo para cubrir las deficiencias de cobertura.

