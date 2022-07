Consulado de México en Raleigh atenderá sin citas

Raleigh, NC.- El Consulado de México en Raleigh atenderá sin cita a las personas que necesiten hacer diferentes trámites durante dos días.

En su página de Facebook la sede consular informó que atenderá hasta 150 personas el miércoles 20 y el jueves 21 de julio desde las 10:00 am a la 1:30 pm.

El Consulado General de México está ubicado en 431 Raleigh View Rd, Raleigh, NC 27610.

La información indica que durante esta jornada sin cita se tramitará pasaporte, INE y matrícula.

@ConsulMexRlm podrá atender hasta 150 personas sin cita en nuestra sede de Raleigh View Rd. para trámites de:

– Pasaporte – Matrícula – INE

los días 20 Y 21 de julio desde las 10:00 a.m. a la 1:30 p.m.

Los requisitos para realizar los diferentes trámites se pueden encontrar ingresando AQUÍ.

El sitio web del consulado de México indica que en el caso de los pasaportes el costo del trámite varía entre $38 (menores de tres años) y $181 (mayores de edad). La matrícula consular tiene un coso de $36.

Desde marzo el gobierno mexicano habilitó Mi Consulado, la nueva plataforma para realizar citas en los consulados.

A través del nuevo servicio se pueden programar citas vía telefónica al 1-(424) 309-0009 desde Estados Unidos y Canadá. El servicio operará de lunes a viernes de 9 am a 10 pm (ET); así como de 10 am a 7 pm (ET) los fines de semana y días festivos.

Las citas también se pueden hacer en la nueva página de internet citas.sre.gob.mx que estará activa las 24 horas del día.

