Raleigh, NC.- La red consular de México ahora tiene un nuevo servicio de citas para mejorar y modernizar sus servicios en favor de millones de personas mexicanas que viven en América del Norte.

El Consulado General de México en Raleigh forma parte de estos cambios que entran en vigencia desde el 1 de marzo.

A través del nuevo servicio, llamado Mi Consulado, se pueden programar citas vía telefónica al 1-(424) 309-0009 desde Estados Unidos y Canadá.

El número telefónico operará de lunes a viernes de 9 am a 10 pm (ET); así como de 10 am a 7 pm (ET) los fines de semana y días festivos.

Las citas también se pueden hacer en la nueva página de internet citas.sre.gob.mx que estará activa las 24 horas del día.

Las personas que habían apartado una cita con el sistema anterior antes del 1 de marzo no se verán afectadas por este cambio.

Consulado de México cambia servicio de citas

Un comunicado del Consulado General de México en Raleigh informó que el nuevo servicio de atención telefónica contará con 400 operadores y un esquema mejorado de capacitación.

Además, utilizará tecnología de vanguardia para atender hasta 35 mil llamadas diarias. La cifra está por encima de la demanda máxima registrada a la fecha.

