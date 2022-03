Informe: Estudiantes en clases virtuales progresaron menos

Raleigh, NC.- El informe es claro. El aprendizaje escolar se desaceleró en Carolina del Norte. El desempeño de los alumnos durante la pandemia de COVID-19 el año pasado tuvo deficiencias. Los estudiantes en clases virtuales progresaron menos que los que se reincorporaron a las actividades presenciales.

La Oficina de Aceleración y Recuperación del Aprendizaje (OLR) del Departamento de Instrucción Pública presentó el informe a la Junta de Educación del estado.

Los estudiantes en clases virtuales progresaron menos, sentencia el informe que, según comunicado del Gobierno de Carolina del Norte, es uno de los más completos realizados hasta la fecha sobre los efectos de la pandemia en los estudiantes del estado.

En cambio los estudiantes que experimentaron más aprendizaje presencial en el salón de clases lograron avances más sólidos.

El informe comparó los puntajes proyectados para el año escolar 2020-21 de los estudiantes en los exámenes estatales de fin de grado y fin de curso con sus puntajes reales para el año escolar 2020-21.

Durante la presentación del informe se destacados puntos clave que son citados en el comunicado del gubernamental.

