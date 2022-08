comienzan-trabajos-en-antiguo-eastland-mall

Charlotte, NC.- Los terrenos del antiguo Eastland Mall ya son removidos y acondicionados para la construcción de un proyecto que buscará revitalizar el este de Charlotte.

«Este proyecto traerá amenidades nuevas y necesarias para esta comunidad, oportunidades laborales para los residentes y se basará en el ya fuerte sentido de orgullo cívico que ha fomentado la comunidad de East Charlotte», comentó la alcaldesa Vi Lyles la semana pasada durante el inicio de los trabajos.

Such an incredible moment for the city! I want to thank everyone who helped us get here: city leaders, staff, Crosland Southeast, @MeckCounty and other partners, and especially the eastside community who worked with us every step of the way. YOU made this happen. #EastlandYards pic.twitter.com/h19LDew5WZ

