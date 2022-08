action-nc-pide-corregir-injusticia-con-vendedores-de-flea-market

Charlotte, NC.- Action NC abogó para que los vendedores del desalojado Central Flea Market vuelvan a los espacios que ocuparon durante casi una década en el ahora demolido Eastland Mall.

Está posición la manifestó Héctor Vaca, representante de la organización que apoya a los proveedores que tienen siete meses sin un lugar fijo donde ofrecer su mercancía. «Es momento de corregir una injusticia (con los vendedores)”.

El Eastland Mall fue demolido para la construcción de nuevas infraestructuras que ofrecerían mayor dinamismo al este de la ciudad de Charlotte. Este proyecto, conjuntamente con el fin del contrato de arrendamiento, hizo que los vendedores fueran desalojados.

La Ciudad es la propietaria de los terrenos. Tenía previsto un proyecto con Crosland Southeast y Tepper Sports and Entertainment, una empresa de David Tepper, propietario de Charlotte FC.

Sin embargo, Tepper se retiró del proyecto y su complejo deportivo en el lugar ya no será una realidad.

We call on @CLTCityCouncil to #dotherightthing and let @CentralFleaMKT go back to the place they have called #home for a decade! #equity #envisioneastland #justice pic.twitter.com/d2zD4BuPdR

— Action NC (@Action_NC) August 2, 2022