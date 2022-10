Programa de educación gratis de IBM ayuda a los latinos

Charlotte, NC.- Un programa de educación gratis en alianza entre IBM y la Hispanic Heritage Foundation será de gran ayuda para la comunidad latina.

El programa IBM SkillsBuild impulsará a estudiantes y adultos a desarrollar valiosas nuevas habilidades y acceder a una carrera.

La formación completamente digital estará dirigida a estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y estudiantes adultos.

Claudia Romanelli, directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM, conversó con Progreso Hispano News, y ratificó la alianza que ayudará al desarrollo de la comunidad latina.

#IBMSkillsBuild is a free education program that helps students and adult learners develop valuable new skills and access career opportunities in technology fields. Read more: https://t.co/cu3J4ZRM9i #IBMSkillsBuild #HispanicHeritageMonth2022 #TechEducation pic.twitter.com/NVX3AVVkhT

La colaboración de IBM e Hispanic Heritage Foundation es parte del compromiso de la empresa de capacitar a 30 millones de personas en todo el mundo para 2030.

IBM SkillsBuild incluye cursos sobre habilidades en el lugar de trabajo, como habilidades de comunicación y liderazgo, así como cursos sobre análisis de datos, ciberseguridad, computación en la nube y muchos otras disciplinas técnicas.

Los cursos están disponibles en inglés y español.

Today IBM has announced it will work with the @HHFoundation to leverage IBM SkillsBuild. See how this joint effort will help students and adult learners develop valuable new skills and access career opportunities in technology: https://t.co/WY6Z2CD6s7 pic.twitter.com/Ria5u8BPmt

— IBM News (@IBMNews) October 11, 2022