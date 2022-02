CMPD revela imágenes de bodycam en caso con sospecho muerto  

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) reveló imágenes de bodycam en un caso que se remonta a noviembre de 2021 y en el que un sospechoso armado terminó muerto.

La revelación del video ocurre por instrucciones de los tribunales, indicó la policía en un comunicado en el que también dio detalles del caso.

En el video se aprecia cómo un hombre sentado sobre un césped termina muerto luego de varias advertencias de los oficiales para que no opusiera resistencia.

El hecho ocurrió el 5 de noviembre de 2021, día en el que los oficiales tuvieron dos encuentros con el sospechoso.

En la mañana oficiales del departamento de policía respondieron a una llamada en la cuadra 6700 de Winding Cedar Trail en la División Hickory Grove.

@CMPD has released body-worn camera video of an officer-involved shooting from 11/5/2021. The footage released was granted by the courts. Below is a critical incident briefing video. The footage is disturbing and should only be viewed by adults. #cltnews https://t.co/YfVhpB9E5q

— CMPD News (@CMPD) February 1, 2022