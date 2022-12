Explorers Christmas Project de CMPD regala cientos de juguetes

Charlotte, NC.- Cientos de niños de Queen City recibieron regalos en esta Navidad gracias a Explorers Christmas Project del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

La policía llevó a cabo el miércoles su evento anual que celebra desde hace 49 años en el que ayuda a familias desfavorecidas en esta época del año regalando juguetes para sus hijos.

“Este año, estamos ayudando a apoyar a más de 400 familias. Qué privilegio participar en los eventos de hoy y ser testigo de primera mano del verdadero espíritu de la Navidad”, dijo el jefe de CMPD, Johnny Jennings, en una publicación en su cuenta de Twitter.

“Agradezco el arduo trabajo de nuestro Equipo de Participación Comunitaria en este proyecto cada año”, agregó.

49 years ago, police and members of the community joined forces to help 15 families celebrate Christmas by providing gifts for their children. Since then, @CMPD and our Police Explorers have leveraged partnerships to help thousands of families celebrate Christmas. pic.twitter.com/YLlKcMlcWd

— Chief Jennings (@cmpdchief) December 21, 2022