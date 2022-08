CMPD entregó mochilas a estudiantes

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) entregó mochilas nuevas a estudiantes de escuelas del condado.

Dos divisiones de la policía, Independence y Freedom, hicieron la donación de más de 800 mochilas para el regreso a clases.

“Cientos de niños de Charlotte volverán a la escuela con estilo con mochilas nuevas”, señaló el departamento en sus redes sociales.

La actividad formó parte del festival anual Independence celebrado el sábado 13 de agosto de 11 a .m. a 2 p. m. en 1830 Galleria Boulevard en Charlotte.

