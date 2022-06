Clínica gratuita de vacunación contra la rabia 

Charlotte, NC.- La División de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg está organizando su clínica mensual gratuita de vacunación contra la rabia.

El evento se celebrará este sábado 11 de junio de 8 am a 10:45 am en el refugio de animales, 8315 Byrum Drive, Charlotte.

Esta clínica comunitaria brinda varios servicios gratuitos para perros, gatos y hurones de los residentes del condado. Para recibir la vacuna contra la rabia gratis, los residentes del condado deben traer una identificación con foto que muestre una dirección del condado.

