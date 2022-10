Consejos de seguridad en el autobús escolar

Charlotte, NC.- Estados Unidos celebra la National School Bus Safety Week, un momento propicio para reforzar los consejos de seguridad en el autobús que traslada a los estudiantes a sus escuelas.

En Carolina del Norte hay unos 14.100 autobuses escolares aproximadamente que trasladan a casi 795.000 estudiantes.

De ese total, 101.000 estudiantes están asignados al transporte escolar de Charlotte Mecklenburg Schools (CMS, por sus siglas en inglés).

La National School Bus Safety Week se celebra cada año en la tercera semana completa de octubre.

CMS ya inició su campaña de prevención y seguridad en el autobús escolar. La Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte también emprendió un plan de prevención.

Miembros de la Patrulla de Carreteras estarán en las paradas y realizando la Operación Stop Arm. Harán cumplir el Estatuto General de Carolina del Norte 20-217(a). Este trata sobre la infracciones que consisten en rebasar un autobús escolar detenido mientras muestra su señal de parada mecánica o luces rojas intermitentes y el autobús se detiene con el propósito de recibir o descargar pasajeros.

La data más reciente del Departamento de Transporte de Carolina del Norte indica que en 2020 hubo 398 accidentes que involucraron autobuses escolares, lo que resultó en 234 lesiones y dos muertes en el estado.

National School Bus Safety Week is celebrated the third full week of October each year. Currently, we have 101,000 students assigned to school bus transportation in our district. We want to take the opportunity to emphasize school bus safety tips. Be safe all year-round! pic.twitter.com/o35QjE8a5D

— CMS (@CharMeckSchools) October 17, 2022