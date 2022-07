CATS ajusta rutas de autobuses, ¿cómo quedaron?

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) anunció que reducirá o eliminará rutas de autobuses en un proceso que tiene origen en la recurrente falta de operadores.

Las nuevas rutas de autobuses entrarán en vigencia el 15 de agosto, según un comunicado de la empresa.

La decisión se tomó en una reunión el miércoles en la que se presentaron los cambios a la Comisión de Tránsito Metropolitano. También incluye una modificación en LYNX Blue Line.

CATS está haciendo esfuerzos por contratar más conductores pero en promedio tiene casi 100 ausencias diarias de operadores.

Ver más: CATS prevé cambios en rutas de autobuses

Esto ha hecho que muchos autobuses no lleguen a tiempo a las paradas o ni siquiera pasen.

Con los cambios en las rutas de autobuses, que serán temporales mientras suman más personal, CATS busca aumentar la confiabilidad en la prestación del servicio entre los usuarios.

Starting Monday, Aug. 15, CATS will adjust the frequency of several routes in the bus network, as well as the LYNX Blue Line. The modifications are in response to an industry-wide labor shortage that has impacted CATS’ operations. #CLT #CLTNEWS pic.twitter.com/O1ElRQi3Yq

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) July 28, 2022