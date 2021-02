Campaña fitness Don’t Quit! se lanza en Carolina del Norte

Charlotte, NC.- Siguiendo con su objetivo de acabar con la obesidad infantil, el icono del fitness Jake (Body by Jake) Steinfeld, presidente de la Fundación Nacional para los Consejos de Fitness de los Gobernadores (NFGFC), ha comenzado el año seleccionando el estado de Carolina del Norte para su campaña 2021 ¡DON’T QUIT!

¡La NFGFC entregará un centro de fitness DON’T QUIT! a tres escuelas primarias o secundarias. Se aceptarán nominaciones de escuelas desde hoy hasta el viernes 19 de marzo de 2021.

Visita http://natgovfit.org/nominate-your-school/, y luego haz clic en el sello de tu estado para descargar la breve solicitud. Es tan fácil como 1, 2, 3, ¡nomina a tu escuela hoy mismo!

“La obesidad infantil es un problema grave que puede perseguir al niño hasta la edad adulta. He declarado la guerra a esta enfermedad prevenible y es inspirador ver a líderes electos como el gobernador Roy Cooper unirse inmediatamente a la batalla y darnos la bienvenida al gran estado de Carolina del Norte. Todos los gobernadores con los que nos hemos asociado reconocen que la obesidad no es un problema de demócratas ni de republicanos, sino de niños, y todos se han comprometido a hacer todo lo posible para ayudar”, dijo Jake Steinfeld.

“¡Hasta ahora hemos entregado centros de fitness DON’T QUIT! Fitness Centers a 36 estados y a Washington, DC, y este año vamos a añadir cuatro estados más a nuestra familia, como Carolina del Norte, Misisipi, New Hampshire y Maine. La respuesta de todos los estados que hemos visitado ha sido impresionante. Los niños están entusiasmados con el ejercicio y la actividad física. Como resultado, su rendimiento académico y su autoestima se han disparado. Ahora, las escuelas tienen la oportunidad de hacer un cambio que tendrá un impacto duradero en los niños”.

DON’T QUIT! en 50 estados

“Conseguir que los niños se entusiasmen con la actividad física a una edad temprana pagará enormes dividendos en el futuro”, dijo el gobernador Roy Cooper. “Estoy emocionado de que tres escuelas primarias y secundarias de Carolina del Norte sean seleccionadas para los Centros de Acondicionamiento Físico DON’T QUIT! Fitness Centers gracias a la Fundación Nacional para los Consejos de Fitness de los Gobernadores”.

El programa de la NFGFC llegará a los 50 estados en los próximos años. Cada centro de fitness se financia a través de asociaciones públicas/privadas con empresas como The Coca-Cola Company, Anthem Foundation, Wheels Up y Nike, y no depende del dinero de los contribuyentes ni de la financiación estatal. Fitness in Motion proporciona todo el equipamiento de fitness, que se fabrica aquí mismo, en Estados Unidos. El objetivo de la fundación es construir una nación con los niños más sanos y en forma del mundo.

Para más información sobre la NFGFC o para descargar un formulario de nominación, visite www.natgovfit.org.

