Buscan niños para probar seguridad de vacuna de Moderna

Charlotte, NC.- Niños de 6 meses a 5 años de edad tienen ahora un papel fundamental para probar la seguridad de la vacuna Moderna KidCOVE COVID-19. StarMed Healthcare, con sede en Charlotte, busca personas en este grupo de edad para participar en el estudio clínico.

“Los estudios de investigación clínica están dirigidos por médicos e investigadores que siguen estrictas directrices para garantizar la seguridad de los voluntarios del estudio que participan”, señala un comunicado de StarMed Healthcare.

En el texto se explica que el ensayo clínico tiene como objetivo estudiar la seguridad y eficacia de la vacuna para los niños y prevenir el contagio de COVID-19 en edades tempranas.

La participación tendrá una compensación que puede oscilar entre 1.500 y 2.000 dólares.

StarMed Healthcare ha participado en la comprobación de la seguridad y eficacia de medicamentos que van desde el cuidado de la diabetes hasta la prevención de la meningitis y los tratamientos de COVID-19, señala el comuincado.

“El experimentado equipo de investigación de StarMed ayuda a los participantes a confiar en la seguridad y el éxito de los ensayos”.

PARENTS AND GUARDIANS: We have more spaces available for our KidCOVE Moderna study! Must be between 6 months and 5 years old, but we have spaces available NOW! Everything you need to know along with an enrollment link here: https://t.co/K3rLBoyn5T ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/JiRjjGIOQT

— StarMed Healthcare (@StarMedCare) November 17, 2021