Bokhari asegura haber encontrado lugar permanente para flea market

Charlotte, NC.- El concejal Tariq Bokhari anunció que encontró un lugar permanente en Charlotte para instalar un flea market a partir del sábado 13 de agosto.

“Me complace anunciar que hemos asegurado una ubicación para los proveedores de Eastland”, dijo el concejal en una publicación en su página de Facebook.

La ubicación del mercado de pulgas será 1720 Galleria Blvd en el distrito 6, cerca de los límites con Matthews. Estará abierto todos los sábados y domingos, a partir de las 9 am, agregó el concejal.

Cualquier vendedor en el área metropolitana de Charlotte puede ofrecer su mercancía en este nuevo flea market. El costo es de $ 10 por día por un puesto. Los lugares estarán disponibles por orden de llegada, a partir de las 7 am el día del mercado.

El anuncio del mercado ocurre siete meses después del desalojo del Central Flea Market en Eastland Mall. La medida se debió a un nuevo proyecto en el lugar y la finalización del contrato de alquiler del terreno.

La Ciudad prometió que reubicaría a los vendedores en un lugar a largo plazo.

UPDATE: I’m excited to announce that we have secured a location for the Eastland vendors.

We heard the pleas when they had to come back to #CLTCC for a second time, and I, along with @charlie4thecity and the slate team, decided to take action. pic.twitter.com/xepQD6x2Iu

— Tariq Scott Bokhari (@FinTechInnov8r) August 2, 2022