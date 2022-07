Ayuda para dueños de casas

Charlotte, NC.- Los dueños de casas que viven en el condado Mecklenburg tienen un aliado en Homes. Este programa ofrece asistencia financiera para quienes los propietarios que luchan contra el aumento del costo de la vida.

HOMES (Ayudando a los propietarios de viviendas de Mecklenburg con apoyo económico) puede otorgar hasta $340 en ayuda para reducir el costo anual de la propiedad de vivienda

El condado explicó en un comunicado que el dinero no se entrega directamente a los dueños de casas. Los fondos de la subvención se pagarán al recaudador de impuestos.

«El programa HOMES ahora está disponible para propietarios calificados», dijo Yulonda Griffin, directora del Departamento de Recursos Comunitarios. «Queremos ver que tantas personas como sea posible reciban la ayuda que necesitan este año».

