Autorizan creación de distritos sociales en Charlotte

Charlotte, NC.- La creación de distritos sociales, zonas en las que las personas pueden llevar envases abiertos de bebidas alcohólicas, ahora puede ser una realidad en la ciudad de Charlotte.

El Ayuntamiento se reunió el lunes en la noche y aprobó una nueva ordenanza, que no crea distritos sociales en Charlotte pero permite que la Ciudad considere propuestas comunitarias para su conformación.

La Ciudad de Charlotte publicó en su sitio web la decisión de la Ayuntamiento.

Los distritos sociales son áreas contiguas donde las personas pueden caminar con envases abiertos de bebidas alcohólicas para llevar. Las bebidas deben comprarse en un bar, restaurante u otro establecimiento autorizado por la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas de Carolina del Norte y consumirse dentro de los límites y horarios del distrito social.

Los envases deben estar rotulados con el logo del distrito social para identificar dónde se compró y se permite la bebida.

NEW: The #CLTCC has approved a new city ordinance allowing for the proposal and creation of social districts. https://t.co/5isWOa5pLQ

— City of Charlotte (@CLTgov) August 22, 2022