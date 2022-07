Consideran creación de distritos sociales en Charlotte

Charlotte, NC.- La creación de distritos sociales en la ciudad de Charlotte está sobre la mesa. Una propuesta está en el pleno del Ayuntamiento para su evaluación.

La recomendación la hizo el Comité de Comunidades Seguras y busca cambios en la ordenanza municipal. El objetivo final es la apertura para la creación de distritos sociales en los que las personas puedan pasear con envases abiertos de bebidas alcohólicas.

Estos lugares de esparcimiento no son nuevos en otras ciudades. Una legislatura estatal promulgada en octubre de 2021 a la adopción de ordenanzas locales que autoricen estos espacios.

La recomendación del comité no es crear ningún distrito en lo inmediato. Más bien, persigue que la Ciudad considere las propuestas de la comunidad para crear nuevos distritos en el futuro.

Las bebidas consumidas en estos distritos sociales deben comprarse en un bar, restaurante u otro establecimiento autorizado. También, en el horario permitido.

Los envases llevarán una etiqueta con el logotipo del distrito social para identificar el lugar donde se ha comprado la bebida y está autorizado.

#CLTCC will consider ordinance changes that would allow for social districts in Charlotte. Social districts are designated areas where people can walk around with open alcoholic beverages from permitted establishments. @CMPD @CharlotteDOT pic.twitter.com/RQTswB0Zos

— City of Charlotte (@CLTgov) July 29, 2022