Aumentan casos de COVID-19 en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Las tendencias cambiaron y las autoridades están en alerta. Después de siete semanas en descenso, los casos de COVID-19 están en aumento en el condado Mecklenbrug.

Los datos muestran aumentos continuos a partir del 2 de mayo, indicó el condado en un comunicado.

El Dr. Raynard Washington, Director de Salud Pública, cree probable que los aumentos se deban a una combinación de más actividad social durante las recientes vacaciones de primavera y la creciente presencia de la subvariante Omicron BA.2.

La cepa dominante es la subvariante BA.2 de Omicron.

La variante Omicron está presente en todas las muestras recolectadas a través del sistema de vigilancia de secuenciación del condado.

Del 15 al 28 de abril hubo 2.729 casos positivos y una muerte por COVID-19 en el condado.

