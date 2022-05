Un día de vacaciones por refuerzo de vacuna

Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper ofreció a los empleados estatales elegibles un día de vacaciones a cambio de que reciban el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

Se beneficiarán del día de vacaciones pagado los empleados que hasta el 31 de agosto proporcionen a su agencia la documentación de haber recibido el primer refuerzo de la vacuna.

“Mantenerse al día con las vacunas y recibir refuerzos ayudará a mantener seguros a nuestros empleados estatales y comunidades”, dijo el gobernador en un comunicado que anunció la Orden Ejecutiva.

Casi el 78 % de los empleados estatales están vacunados según datos para el cierre de abril de 2022.

