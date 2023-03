Atacan a tiros casa de familia hispana por segunda vez en 15 días

Charlotte, NC.- La casa de una familia hispana en la ciudad de Charlotte fue atacada a tiros por segunda vez en 15 días. La policía detuvo a tres sospechosos.

La familia Ortiz no había superado todavía el nerviosismo del primer ataque cuando nuevamente escucharon las detonaciones y las balas que impactaron contra su vivienda.

Esta vez el ataque quedó grabado por las cámaras de vigilancia que vecinos de los Ortiz instalaron tras los disparos del 13 de febrero. Todos temen por su seguridad, especialmente la familia hispana.

Las imágenes muestran a dos sujetos a pie que huyen en un automóvil blanco que los escoltaba después de que al menos uno disparó un arma contra la vivienda.

“Desafortunadamente nos volvió a tocar”, dijo Indira Ortiz. Ella conversó con Progreso Hispano News y aclaró que su familia no tiene problemas con otras personas.

“Mis vecinos me conocen, llevo más de siete años viviendo en esta área (Briardale Drive) y no tengo problemas con nadie (…) Mi esposo es una persona tranquila”, aseguró.

Indira Ortiz contó que después del hecho, el automóvil blanco volvió a pasar por el lugar y un vecino lo reconoció. Oficiales de policía alcanzaron el vehículo.

“Ellos (los sospechosos) no dijeron nada, pero coincidían los tiros con las pistolas que encontraron en el auto”, dijo Indira.

Los detenidos son tres afroamericanos de 14, 22 y 27 años.

La mujer hispana está preocupada. A pesar de la captura de los sospechosos ya no quiere vivir en el lugar. “Me siento desesperada también porque no encuentro ahorita a donde moverme, he metido aplicaciones, he tratado de conseguir y solamente me queda esperar respuesta”.

Su principal objetivo es darle tranquilidad a su familia y en particular a su hijo.

