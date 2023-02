Charlotte, NC.- La casa de una familia latina en la ciudad de Charlotte tiene 13 huecos en sus paredes y ventanas. No se trata de daños cotidianos sino de balas disparadas mientras sus integrantes estaban durmiendo.

La madrugada del lunes 13 de febrero los Ortiz se despertaron alarmados por el sonido de los disparos. Las balas llegaron a la entrada de la casa, la sala y la cocina.

Ninguno resultó herido, pero ahora el miedo se apodera de la familia cada noche. No saben quién o quiénes pudieron cometer ese hecho.

Casa de familia latina atacada a tiros en Charlotte

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklneburg (CMPD, por sus siglas en inglés) acudieron a la casa de la familia latina en 7300 Briardale Drive y prestaron su apoyo.

“Llegaron los policías, acordonaron la zona y también se aseguraron que todos estuviéramos sanos y salvos”, contó Indira Ortiz a Progreso Hispano News.

Los Ortiz dijeron a los oficiales que no tienen rencillas con otras personas. “Mi esposo no tiene problemas con nadie, yo tampoco”, aseguró la ama de casa.

Indira comentó que según los detectives las balas provenían de dos armas diferentes, una pequeña y grande.

La mujer cree que los sospechosos pudieran haber huido a pie y presume que podría tratarse de racismo o algún tirador activo.

“Desafortunadamente, no son cosas que uno busca (…) son personas que se dedican a hacer el mal y no me gustaría que otra familia o persona lo viviera”.

Video: Ráfaga de disparos contra vivienda en Charlotte