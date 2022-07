¡Asiste! Feria de trabajo de CATS

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) está buscando nuevos operadores de autobuses para hacer frente a la falta de personal que afecta las rutas y los horarios.

Transit Management of Charlotte, el proveedor del servicio de contrataciones de CATS, está llevando a cabo una feria de trabajo de tres días. Comenzó el martes y se prolongará hasta el jueves 14 de julio.

CATS ha estado informado diariamente cerca de 100 ausencias de operadores de autobuses.

Los usuarios se han quejado porque en las rutas los horarios sufren retrasos y en algunos casos el autobús no pasa.

La feria de trabajo se lleva a cabo en 3145 S Tryon Street Charlotte NC 28217. El horario es entre 9 am y 11 am y 3 pm y 5 pm, cada día.

Ready to get behind the wheel of a new career? Transit Management of Charlotte will host a Bus Operators' Job Fair this Tuesday, Wednesday, and Thursday. There will be on-the-spot interviews and free CATS bus rides that will transport you to the job fair. pic.twitter.com/u5oMvrnsbk

