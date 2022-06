Falta de operadores causa retrasos en rutas de CATS

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) está experimentado retrasos en sus rutas debido a la escasez de operadores.

La empresa avisó a sus usuarios que el jueves en la mañana había una ausencia de 97 operadores de autobuses.

“Debido a las ausencias de los operadores, espere demoras intermitentes en las rutas de autobuses”, publicó CATS en su cuenta de Twitter.

