escasez-de-conductores-de-cats-afecta-movilidad

Charlotte, NC.- La escasez de conductores de CATS está afectando la movilidad de los residentes de la ciudad de Charlotte.

Charlotte Area Transit System (CATS) ha estado informado diariamente cerca de 100 ausencias de operadores de autobuses.

La consecuencia de ello son los retrasos en las rutas e incluso rutas que quedan sin unidades para los residentes que necesitan el transporte público.

CATS le dijo a WBTV News que en este momento tiene 74 vacantes de operadores de autobuses.

Además, tiene ausencia de conductores por bajas diferentes como dificultes en el cuidado de los niños, permisos, vacaciones planificadas, entre otros.

Due to operator absences, expect intermittent delays on CATS bus routes.

Today's bus operator absences: 92



For real-time info on your route, download the CATS-Pass app: https://t.co/ME2RLYloE6

Thanks for your patience as we work to address the industry-wide labor shortage.

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) June 29, 2022