arrestado-menor-de-edad-por-tiroteo-en-eastridge-mall

Gastonia, NC.- Un menor de edad quedó bajo arresto tras el tiroteo que dejó tres heridos el viernes en Eastridge Mall en la ciudad de Gastonia, Carolina del Norte.

Después del tiroteo se informó a los oficiales del policía que una persona había huido hacia una zona boscosa. La policía inició la búsqueda y en ese lugar encontraron a un joven de 17 años. También se ubicó una pistola cerca de la persona arrestada.

El Departamento de Policía de Gastonia publicó un comunicado con los detalles de este caso que causó gran conmoción en la comunidad.

Poco después del mediodía del lunes los equipos de emergencia respondieron a un tiroteo en el centro comercial ubicado en 246 N. New Hope Road.

Los disparos se efectuaron en el estacionamiento Eastridge Mall. Los oficiales encontraron a una de las víctimas en afuera del centro comercial cerca del patio de comidas.

Las otras dos personas heridas, una mujer y un hombre, huyeron hacia el interior del centro comercial, donde fueron encontradas por los equipos de emergencia.

Todos fueron trasladados a centros de salud. Sus vidas no están en riesgo.

17yo male charged w/ multiple felonies after multiple persons shot at Eastridge Mall this afternoon.

**Note: see below news release for most up-to-date info regarding this investigation. Some previously reported details have changed**

— Gastonia Police (@GPDNC) June 10, 2022