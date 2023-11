Apuñalado hombre en autobús

Charlotte, NC.- Un hombre fue apuñalado en un autobús de transporte público en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar el miércoles 1 de noviembre en la cuadra 100 de East Sugar Creek Road. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho en sus redes sociales.

El apuñalamiento en un autobús de Charlotte Area Transit System (CATS). La víctima es un hombre cuya identidad no ha sido revelada. Él fue trasladado a un hospital local con heridas graves.

CMPD’s North Tryon Division is investigating a stabbing on a CATS bus. A male victim was transported to the hospital with serious injuries after being stabbed multiple times on the bus in the 100 block of East Sugar Creek Road. No arrests have been made yet. pic.twitter.com/FSbxrbNr2G

— CMPD News (@CMPD) November 1, 2023