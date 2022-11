Charlotte, NC.- Las ofertas engañosas y estafas online aumentan en esta época del año frente al Black Friday y en pocos días con el Cyber Monday.

Edwar Aguiar, especialista en seguridad informática, reconoce que en estas fechas ciertamente hay ofertas, pero no todas son reales. “Hay mucho marketing”, aprecia. Hay productos que marcan 50% u otro porcentaje de descuento y “resulta que no, ese número no es cierto”.

Para tener certeza de que el porcentaje de descuesto es correcto, sugiere utilizar sitios especializados en hacer tracking a los precios de los productos de las grandes tiendas. Por ejemplo, www.camelcamelcamel.com que hace seguimiento a los artículos de Amazon.

También, para asegurarse de ofertas reales se puede hacer seguimiento a grandes cadenas como Walmart o Target que tienen ciertos cuadernillos o publicidad que entregan cuando vas a sus tiendas. “Allí también puedes obtener códigos QR que son enlaces embebidos en el QR y entonces tú vas directo a la promoción oficial”, explicó Aguiar.

Aprende cómo reconocer ofertas engañosas y estafas online

Edwar Aguiar está convencido que es necesario educarse sobre la seguridad informática, hacer conciencia de que hay personas dedicadas a lucrarse por medio de fraude y más a usuarios desprevenidos quienes tienen mucha información compartida a través de sus redes sociales, justo de donde los piratas obtienen datos para elaborar mensajes convincentes para que usted caiga en la trampa.

Es importante estar pendiente de las alertas y frente a ellas haga una pausa y piense para verificar bien la procedencia de los mensajes. Recuerde el URL de seguridad correcto https:// en informaciones que le lleguen o en sitios web.

Una de las maneras más comunes de estafa online es el robo de los datos. Pero, ¿cómo ocurre?

Aguiar explica que en muchos casos los estafadores envían un correo electrónico con una publicidad u sorteo a un usuario haciéndose pasar por una tienda. Con mensajes como “estás participando en un sorteo y saliste ganador” se intenta confundir al usuario.

Sin embargo, si se verifica la dirección origen del correo electrónico se puede determinar que no es una tienda oficial. Eso quiere decir que alguien más, el pirata informático, está tratando de hacer el usuario, si no valida la cabecera del correo, le dé clic en esa información y es allí donde comienza la trampa.

Los estafadores hacen creen que la persona ganó un producto, servicio, viaje, etc, pero indican que para obtenerlo deben conectarse a su cuenta de usuario que realmente es una página falsa que toma los datos introducidos y así es que inadvertidamente entregas tu información de usuario y tu contraseña al pirata informático.

Otro caso es cuando alguien lo aborda y finge una interacción para luego hacerla intercambiar sus datos. Si usted no lo conoce descarte esa conversación.

Edwar Aguiar indicó que casi todas las policías tienen un departamento de delitos informáticos al que acudir para hacer su denuncia y así evitar que otras personas caigan en la estafa.

Video: Alerta frente a ofertas engañosas y fraude por el Cyber Monday