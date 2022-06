aprende-a-reaccionar-en-caso-de-tiroteo

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg transmitirá a la comunidad sus conocimientos y ensañará cómo reaccionar en caso de tiroteo.

En su cuenta de Twitter, la policía informó que entrena todo el año sobre cómo manejar situaciones de tiradores activos, pero “también creemos que es importante preparar al público, especialmente teniendo en cuenta los recientes acontecimientos trágicos en todo el país”.

En mayo dos tiroteos causaron gran conmoción en Estados Unidos. En Uvalde, Texas, un joven mató a 19 niños y dos maestros en una escuela. Un tirador también mató a 10 personas en un supermercado, en Buffalo, Nueva York.

The CMPD trains year-round on how to handle active shooter situations but we also think it’s important to prepare the public, especially given recent tragic events across the country. (1/2)

