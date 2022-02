Llega apoyo federal a NC con ambulancias y equipo médico

Charlotte, NC.- El apoyo federal requerido por el Departamento de Salud Pública, en asociación con Atrium Health, ha sido aprobado. Carolina del Norte recibirá ambulancias y equipo médico.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias recibió el pedido a mediados de enero.

El sistema de salud se encuentra actualmente por encima del 95% de su capacidad, dijo el gobierno de Carolina del Norte al hacer la solicitud de ayuda federal.

Ahora el estado recibe este miércoles un equipo de 16 personas. Está conformado por cinco personas de supervisión y apoyo y 11 médicos – un médico, dos proveedores de práctica avanzada, cuatro enfermeras registradas y cuatro paramédicos.

El equipo de 16 personas del Sistema Médico Nacional de Desastres desplegado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos llegará a Atrium Health Pineville.

«Nuestros dedicados héroes de la atención sanitaria en Atrium Health han trabajado muy duro durante la pandemia y, como muchos otros en todo el país, están sintiendo los efectos de esta última oleada. Saber que su trabajo está siendo reconocido y complementado por este equipo para echar una mano es muy significativo para ellos», dijo el Dr. James Hunter, vicepresidente senior y director médico de Atrium Health.

