 Se agota capacidad hospitalaria en Charlotte

Charlotte, NC.- La capacidad hospitalaria en Charlotte se agota en medio del avance de la altamente contagiosa variante Ómicron. Por eso, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, en sociedad con Atrium Health, ha solicitado ayuda federal.

«Seguimos monitoreando la capacidad de los hospitales y las necesidades de personal y hemos solicitado recursos, incluidas enfermeras adicionales de FEMA», dijo el gobernador Roy Cooper.

El sistema de salud se encuentra actualmente por encima del 95% de su capacidad, señala un comunicado del gobierno de Carolina del Norte en el que informa sobre la solicitud de ayuda federal.

Ver más: Pacientes no vacunados son mayoría en unidad de soporte vital

Atrium Health ha empleado numerosas estrategias para ampliar su capacidad. Entre estas se incluyen redistribuir el personal de los centros de atención de urgencia y ambulatorios; limitar los procedimientos no urgentes; cierre de centros de especialidades; y el uso de flexibilidades adicionales proporcionadas por el estado.

Sin embargo, las medidas no han sido suficientes para aliviar la saturada capacidad hospitalaria.

The highly contagious Omicron variant of COVID-19 is sending record numbers of people to NC hospitals, straining hospital capacity. Hospitals continue to take steps to protect their ability to provide patient care in the face of nationwide COVID-19 related staffing shortages. pic.twitter.com/a0VpgPl75L

— NCDHHS (@ncdhhs) January 21, 2022