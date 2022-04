Aplica a subvenciones para estudiar en universidades

Raleigh, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, llamó a los estudiantes de secundaria próximos a graduarse a postularse para recibir una subvención para universidades comunitarias.

El llamado lo hizo Cooper durante una mesa redonda sobre el programa de subvenciones para universidades comunitarias Longleaf Commitment. En ésta conversó con líderes educativos y beneficiarios de subvenciones en Brunswick Community College.

«Es genial ver que estas subvenciones de colegios comunitarios de Longleaf Commitment ayudan a los estudiantes a continuar su educación sin deudas, para que puedan asumir los trabajos de hoy y de mañana», dijo Cooper en un comunicado del gobierno estatal.

Los estudiantes de secundaria pueden ser elegibles para recibir esta subvención, no un préstamo, para pagar la matrícula y las tarifas de un título o para obtener créditos de transferencia.

Se garantiza que los estudiantes elegibles de tiempo completo recibirán de $ 700 a $ 2.800 por año, por un total de dos años. Los estudiantes que no sean de tiempo completo pueden recibir un premio parcial.

Asimismo, los estudiantes del último año de secundaria elegibles pueden solicitar la Beca de Compromiso Longleaf completando el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) e inscribiéndose en un colegio comunitario.

Today, Gov. Cooper held his fifth roundtable discussion about Longleaf Commitment community college grants with students and staff at Brunswick Community College. These grants are already helping make education more affordable so students can get the skills they need to succeed. pic.twitter.com/cKNi5nKe47

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) April 5, 2022