expo-virtual-de-empleo-en-el-gobierno-estatal

Charlotte, NC.- Si tienes intenciones de hacer carrera en el gobierno estatal de Carolina del Norte tienes una gran oportunidad de acercarte a tu objetivo.

La Oficina de Recursos Humanos tiene preparada la 2022 State of North Carolina Virtual Career Expo! Se llevará a cabo el jueves 29 de septiembre de 10 am a 4 pm.

Los participantes podrán conversar virtualmente con reclutadores de distintas agencias estatales y la Oficina del Sistema de la Universidad de Carolina del Norte sobre las oportunidades profesionales.

Los reclutadores también pueden ayudar a las personas a crear cuentas desde las cuales pueden solicitar empleos en el gobierno estatal, así como establecer alertas para notificaciones de empleo en sus campos de interés, señaló un comunicado.

