alerta-por-ostras-que-causan-enfermedades-en-nc

Charlotte, NC.- Las autoridades sanitarias están alertando sobre un lote de ostras cosechadas en Texas que están causando enfermedades en Carolina del Norte y otros estados entre quienes las han consumido.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas ordenó el retiro de las ostras recolectadas en el área TX 1 del sureste de la Bahía de Galveston.

El retiro incluye ostras con caparazón y sin caparazón recolectadas en el área desde el 17 de noviembre hasta el 7 de diciembre.

En Carolina del Norte el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) indicó que tiene reportes sobre enfermedades gastrointestinales en personas que informaron haber comido ostras asociadas con este retiro.

Los consumidores que compraron ostras de Texas desde el 17 de noviembre deben revisar el empaque para ver si fueron cosechadas en el área TX1, insta NCDHHS. Si no estaban empaquetadas, deben comunicarse con el vendedor para encontrar la fuente.

