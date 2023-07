Aeropuerto Raleigh-Durham es el de más rápido crecimiento

Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham es el de más rápido crecimiento en el país en cuanto a asientos disponibles para viajar.

Según datos de las aerolíneas, revelados por el aeropuerto, hay 190.000 asientos más disponibles en vuelos RDU en julio de 2023 que en julio de 2022.

Ver más: Inicia construcción de pista en aeropuerto de Charlotte

La cifra representa hasta 22,5 % de crecimiento, el más alto en porcentaje entre los 50 aeropuertos principales de Estados Unidos, según un comunicado del Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham (RDU).

“Estamos viendo señales de crecimiento en todas partes en RDU, desde nuevas aerolíneas y destinos hasta más pasajeros en las terminales y proyectos de construcción que mejorarán la experiencia de viaje para los huéspedes del aeropuerto en los próximos años”, dijo Michael Landguth, presidente y director ejecutivo de Raleigh-Durham Airport Authority.

NEWS: RDU is the fastest-growing among the top 50 airports in the continental U.S., based on the year-over-year number of airline seats available to book.

Read today's news rundown: https://t.co/FuXe471mYv pic.twitter.com/STgnviR5he

— RDU Airport (@RDUAirport) July 20, 2023