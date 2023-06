Inicia construcción de pista en aeropuerto de Charlotte

Charlotte, NC.- El aeropuerto de Charlotte comenzó la construcción de una cuarta pista para aumentar la capacidad de la terminal área más importante de Carolina del Norte.

En el acto de inauguración estuvieron líderes locales como la alcaldesa Vi Lyles, senadores y representantes del aeropuerto y de American Airlines.

La cuarta pista está programada para la puesta en marcha en el otoño de 2027. Permitirá 20 llegadas y salidas adicionales durante las horas pico en 2028. El cantidad se puede ampliar a 32 en 2033.

Ver más: Aeropuerto de Charlotte entre los más transitados del mundo

La alcaldesa Vi Lyles se mostró satisfecha con el inicio de los trabajos. “Como uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, CLT es un importante motor económico para el estado de Carolina del Norte y esta nueva pista aumentará nuestra productividad operativa al permitir vuelos adicionales y reducir nuestra huella de carbono”.

#CLTairport began the next project for #DestinationCLT, the groundbreaking of the Airport's fourth parallel runway. Scheduled for commissioning in fall 2027, it will allow for 20 additional arrivals / departures in 2028 and 32 in 2033. Read more: https://t.co/CsuW0qXDQN pic.twitter.com/1HebgVwHHx

— CLT Airport (@CLTAirport) June 9, 2023