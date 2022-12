Recibe el 2023 con fuegos artificiales y música en Uptown Charlotte

Charlotte, NC.- La gran fiesta de Queen City para despedir 2022 y dar la bienvenida a 2023 será en Uptown Charlotte.

El evento gratuito, presentado por Ally, será el único que incluirá espectáculo de fuegos artificiales en Uptown.

CLT NYE hará de la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero un momento de fiesta y entretenimiento garantizado para que familias y amigos celebren Año Nuevo.

La fiesta tendrá lugar en South Tryon Street en Levine Avenue of the Arts. Es gratuita y abierta a todo público.

Fuegos artificiales y música en Uptown Charlotte

CLT NYE incluye un DJ, música en vivo, la iluminación de la corona de Queen City y un gran espectáculo de fuegos artificiales CLT NYE a partir de la medianoche.

La celebración comienza a las 8 pm con camiones de comida, un DJ y actividades navideñas.

A las 10 pm, la banda de Charlotte Mo’ Money subirá al escenario hasta la cuenta regresiva de la medianoche, la iluminación de la “corona de Charlotte” y un espectáculo de fuegos artificiales.

Los pronósticos indican que la noche del 31 de diciembre puede ser un poco húmeda, por lo que se recomienda a la gente llevar impermeables.

Como parte de la realización del evento, Levine Avenue of the Arts estará cerrada este sábado a partir de las 9 am. West Martin Luther King y West Brooklyn Village Avenue cerrarán a las 5 pm.

