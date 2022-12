5 rituales para recibir el Año Nuevo 2023 con salud, abundancia y amor

Charlotte, NC.- A solo días del del Año Nuevo 2023 muchas personas buscan renovar sus metas y promesas personales, para esto se refugian en rituales que invocan a la abundancia, salud y amor, de este modo se otorgarán los 7 rituales más famosos para recibir el Año Nuevo 2023.

Ritual para llamar la abundancia

Lo importante en este ritual es que lo haga Ud., mismo, por ejemplo, debe tomar un plato blanco, debe agregar arroz y lentejas. Posteriormente, debe agregar anís estrellado, hojas de laurel, media naranja, siete clavos de olor, miel, canela y una vela amarilla o «vela miel».

La preparación será la siguiente: unte la vela con la miel -de abajo hacia la mecha-, y espolvoree canela. Escriba sus deseos en cada lado; también el número 888, que simboliza en infinito. Coloque la vela en el centro del plato y rodéela con los demás ingredientes. Mientras encienda la vela repita, «hecho está».

Rituales del billete en el bolsillo o zapato

Este ritual consiste en colocar un billete o moneda dorada en su zapato izquierdo y llevarlo puesto durante el cierre del Año Viejo y el recibimiento del Año Nuevo. También puede colocar un billete en algún altar de su hogar. Al día siguiente se lo debe regalar a un ser querido que también tenga problemas económicos.

Ritual de las doce uvas

Una de las tradiciones más comunes es la de comer una uva por cada campanada de la medianoche del Año Nuevo. Sin embargo, por cada uva debe pedir un deseo que no se repita con los anteriores. Luego ya estará listo para festejar y recibir el Año Nuevo 2023.

Rituales de las lentejas para la abundancia

Muchos le tienen mucha fe a esta semilla para iniciar el año. Algunos tradicionalmente preparan un platillo con lentejas y comen una porción al momento del cambio de año. De no llegar a cocinarlas asegúrese de ponerlas en un plato y de llevar un puñado de lentejas en el bolsillo.

Ritual de Canela en polvo

El primero de enero de 2023 debe mezclar azúcar y canela. Esta mezcla debe frotarla en sus manos y luego soplarla dentro de su hogar, enfocándose en que la abundancia llegue a Ud. No debe reparar en la cantidad ni ingredientes que ya no sirvan, de eso se trata, de no escasear sino de ser abundantes.

