El ICE avisará esta semana a 78.000 migrantes para comparecer

Los Ángeles, L.A.- El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) comenzará a enviar esta semana avisos de comparecencia a miles de migrantes que no recibieron este documento cuando ingresaron a EE. UU. de forma indocumentada.

El ICE confirmó que comenzará a enviar los documentos a unas 78.000 personas que no recibieron esas notificaciones, debido a la avalancha de migrantes que las autoridades fronterizas tuvieron que procesar en los meses pasados.

En un comunicado enviado a CBS News, el ICE dijo que, «pretende poner en proceso de remoción» a aquellos indocumentados que fueron puestos en libertad condicional por los agentes de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) sin que se les diera un «aviso para comparecer” (NTA).

Asimismo, el aviso para comparecer obliga al indocumentado a presentarse frente a las autoridades de inmigración para proseguir sus casos. Quien incumpla con el aviso enfrentará una orden de deportación.

