Países latinoamericanos abrirán centros de migración de Estados Unidos

Washington, DC.- La administración Biden abrirá centros de migración en Guatemala y Colombia para los solicitantes de asilo que tengan como objetivo llegar a la frontera de Estados Unidos con México, de acuerdo al anuncio del jueves 27 de abril de U.S. Department of Homeland Security y U.S. Department of State.

El propósito de esta iniciativa es frenar una posible ola de migrantes, luego del 11 de mayo. Esta es la fecha propuesta para poner fin a la política conocida como Título 42, impuesta por el expresidente Donald Trump por la pandemia del covid-19.

La decisión de que estos centros para gestionar solicitudes de migrantes estén en Colombia y Guatemala, es porque estos dos países están en la ruta terrestre de miles de migrantes que van caminando hasta Estados Unidos para buscar refugio.

De acuerdo con el anuncio, estos centros podrán acoger a los inmigrantes que quieran unirse a los programas de refugiados. Además de tramitar permisos humanitarios para eventualmente irse a los Estados Unidos.

We have been preparing for the end of the use of Title 42 for more than a year-and-a-half. Read about our latest efforts to build lawful pathways for migration and to impose consequences for failure to use those pathways: https://t.co/kORpboZMp9 pic.twitter.com/yr0blfcDbN

— Homeland Security (@DHSgov) April 27, 2023