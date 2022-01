TRAC la nueva tecnología de vigilancia a inmigrantes

Miami, FL.- Según los últimos datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), hay bajo vigilancia más de 157.000 inmigrantes en un programa de «alternativas a la detención» por parte del U.S. Immigration and customs enforcement (ICE).

Asimismo, los datos recopilados por este centro de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, también señalan que la tecnología más usada por parte del ICE, es una app para smartphones, llamada SmartLink.

Por su parte, el ICE también usa monitores electrónicos de tobillo con tecnología GPS en informes telefónicos. De esta manera, el TRAC destacó, Los programas de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE actualmente están monitoreando a 157.761 de familias y personas solteras, según datos actualizados al 1 de enero de 2022″.

Esta cifra, contrasta abismalmente, con los 22.142 inmigrantes recluidos en centros de detención repartidos por todo el país. Paulatinamente, una cifra que ha disminuido de a poco, con respecto a las 27.000 recluidos en el mes julio.

