Solicitud de asilo será agilizado en Estados Unidos

Washington, DC.- La administración Biden anunció una serie de normas que agilizarán los trámites de solicitud de asilo, que estaban sujetos a deportación acelerada, por lo que ahora, la norma que sujeta a un período de 60 días para comentarios públicos.

Asimismo, esto permitirá que además de los jueces de inmigración, también los funcionarios del U.S. Immigration and Custom Enforcement (USCIS), puedan evaluar los pedidos de asilo.

Por su parte, el U.S. Department of Homeland Security (DHS), y el U.S. Department of Justice (DOJ), en un comunicado en conjunto, señalaron que el objetivo es, «mejorar y hacer expedito el procesamiento de los pedidos de asilo hechos por extranjeros sujetos a deportación rápida».

Estados Unidos agilizará solicitud de asilo y de deportaciones a los no elegibles

En este sentido, el comunicado anuncia que la norma busca, «asegurar que quienes sean elegibles para el asilo lo obtengan rápidamente. Y quienes no califiquen sean deportados rápidamente«.

La IFR responde a comentarios recibidos en respuesta a una Notificación de Reglamentación Propuesta (NPRM) emitido el 20 de agosto de 2021, y adopta el NPRM con cambios. La IFR entrará en vigor 60 días después de su publicación. — USCIS Español (@USCIS_es) March 24, 2022

Por el momento, únicamente los jueces en los tribunales de inmigración tienen el poder de decisión sobre las solicitudes de asilo. Como consecuencia, en los últimos años se han acumulado más de 1.3 millones de solicitudes pendientes.

Por otro lado, Alejandro Mayorkas, secretario de seguridad nacional, precisó, «El sistema para el manejo de los pedidos de asilo en nuestras fronteras ha necesitado reparación por mucho tiempo».

Finalmente, el secretario de justicia, Merrick Garland, argumentó que las medidas, «avanzan nuestros esfuerzos para asegurar que los pedidos de asilo se tramitan de manera justa, expedita y coherente con el proceso debido».

