Washington, DC.- La administración Biden concedió el amparo migratorio Estatus de Protección Temporal (TPS), durante los próximos 18 meses a los afganos que se encuentran en territorio de estadounidense.

En este sentido, esta protección aplicará para los afganos que estén residiendo en Estados Unidos hasta la fecha del 15 de marzo de este año.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en un comunicado precisó que, con esta medida, «ayudará a proteger a los nacionales de Afganistán que ya estén viviendo en Estados Unidos de regresar a condiciones no seguras» en Afganistán.

Asimismo, Mayorkas subrayó que, con el TPS, Estados Unidos ofrece una protección adicional a los aliados afganos. Como un gesto de agradecimiento, por apoyar a las fuerzas y diplomáticos de Estados Unidos en Afganistán.

.@SecMayorkas has designated Afghanistan for Temporary Protected Status (TPS) for 18 months.

Only individuals who are already residing in the United States as of March 15, 2022, will be eligible for TPS.

Read more: https://t.co/0v8hBeMWv3

— Homeland Security (@DHSgov) March 16, 2022