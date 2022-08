Siguen llegando autobuses de inmigrantes indocumentados a NYC

Nueva York, NY.- Inmigrantes indocumentados siguen llegando en autobuses a NYC, por orden del gobierno de Texas y organizados por los líderes republicanos de este estado, que tienen el objetivo de hacerse escuchar sobre la carga migratoria.

Según Manuel Castro, comisario de la Alcaldía de Nueva York para Asuntos Migratorios resaltó que el objetivo de los republicanos es agitar el fantasma de la xenofobia. Sin embargo, las autoridades de NYC reaccionaron a estos autobuses de inmigrantes indocumentados.

Ver más: Abbott cambia destino de autobuses con migrantes indocumentados

Asimismo, Castro desde las puertas de la Estación Central de autobuses, subrayó, «Esto es simplemente desafortunado. El gobernador Greg Abbott (Texas) está utilizando a seres humanos con fines políticos y lo hace para incitar el sentimiento antiinmigrante».

Algunas fuentes municipales opinaron que estos envío de autobuses de inmigrantes indocumentados se están coordinando con total secretismo y sin ningún tipo de comunicación política. De este modo, el gobierno de Texas no anuncia ni la cantidad de autobuses ni de inmigrantes.

4AM wake ups/12-hour work days are becoming routine at the bus terminal. SO PROUD of our team at the Mayor's Office of Immigrant Affairs as we work w/ volunteers to welcome asylum seekers. Food/clothing/medical & legal staff is available to show that NYC upholds human dignity. pic.twitter.com/aRQlLVgJSU

— Cesar Vargas, Esq. (@DREAMer_Esq) August 12, 2022