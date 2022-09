Salió otro autobús con inmigrantes a Chicago

Los Ángeles, CA.- Un autobús con inmigrantes llegó a Chicago luego de ser enviado por el Gobierno de Texas, como parte de la estrategia del gobernador de Texas Greg Abbott, de esparcir a los inmigrantes que son liberados por las autoridades fronterizas.

En este caso, este autobús con 75 inmigrantes llegó en la noche a Chicago, donde fueron recibidos y atendidos por la organización Salvation Army. Esta está colaborando con la alcaldía para atender a los inmigrantes.

El polémico gobernador Abbott, en un comunicado explicó que Chicago se une al plan de distribución de inmigrantes donde está Nueva York y Washington. Así lo integró como una, «respuesta a las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden que abruman a las comunidades fronterizas de Texas».

En ese mismo aspecto, como un mensaje directo a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, el gobernador republicano espera ver que Chicago, disponga de recursos para atender al grupo. De igual manera, denominó a Chicago como santuario de inmigrantes.

First bus of migrants from Texas to sanctuary city Chicago just arrived!

Migrants are flooding into our state at a historic rate, thanks to Pres. Biden’s open border policies.

Texas will continue busing migrants until the President secures the border. https://t.co/FbvHqpbAwb

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) September 1, 2022