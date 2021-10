Kamala Harris contra reloj por la Reforma Migratoria

Washington, DC.- Casi un centenar de académicos en leyes y grupos activistas pidieron este martes, a la vicepresidenta, Kamala Harris, que ignore un obstáculo parlamentario e incluya la reforma migratoria en la ley de presupuesto que debe considerar el Senado.

La funcionaria apartidista, Elizabeth MacDonough, a quien compete la interpretación de las reglas parlamentarias, ha rechazado dos veces las gestiones de los demócratas para que se incluya la inmigración en la ley presupuestaria de $3,5 billones.

Asimismo, los republicanos argumentan que la inmigración no es un asunto que deba incluirse en una ley de presupuesto.

Por el contrario, los demócratas ocupan 50 curules en el Senado y los republicanos el mismo número. Por lo cual el desempate quedan en manos de la presidencia del Senado, en este caso Harris.

The John Lewis Voting Rights Advancement Act was introduced in the Senate today. The House has passed the bill. Now the Senate must do the same. It is important to get this done. pic.twitter.com/XloW1VIcwB

— Vice President Kamala Harris (@VP) October 5, 2021